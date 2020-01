Le 43 telecamere in casa di Wanda Nara (che però non inquadrano lei, ma i suoi figli) (Di martedì 28 gennaio 2020) Qualche giorno fa Tv Sorrisi e Canzoni ha intervistato Wanda Nara. La mogli-agente di Mauro Icardi ha raccontato un po’ di curiosità sulla sua vita e qualche accorgimento che ha usato in famiglia ora che è opinionista al Grande Fratello Vip. Con 5 bambini tra i 3 e gli 11 anni, ha dovuto installare delle telecamere per controllare che si comportino bene, ad esempio. «casa mia è piena di telecamere di sicurezza. Ne ho 43 sparse ovunque, tranne in bagno. Nelle pause del programma mi collego dal cellulare e vedo tutto quello che fanno i miei figli. L’altra sera ho beccato la piccola con l’iPad a letto, anche se sa benissimo che non deve farlo! Ma si sa, quando la mamma non c’è…». Wanda racconta di essere molto severa con i suoi figli. «Sono un gendarme. Con il primo figlio ero più istintiva: era come un fratellino e faceva tutto quello che facevo io. Dal secondo in poi invece è ... ilnapolista

napolista : Le 43 telecamere in casa di #WandaNara (che però non inquadrano lei, ma i suoi figli) - ilNapolista - isalucedifronzo : Giusto per non dimenticare il problema della necessità di installare telecamere e sistemi di videosorveglianza...… - Luciana12827144 : @TamyRonc @RepubblicaTv @repubblica Certo però se uno non ha niente da nascondere anziché andare dall'avvocato dopo… -