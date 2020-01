"La lotta ai rigurgiti antisemiti deve essere quotidiana", ha detto Conte (Di mercoledì 29 gennaio 2020) "Le offese e le minacce alla senatrice Liliana Segre, al direttore di Repubblica Carlo Verdelli e al giornalista Paolo Berizzi si aggiungono ad altri vergognosi episodi di matrice razzista e antisemita che si sono verificati negli ultimi giorni e che hanno finito per macchiare la Giornata della Memoria. Ma non può bastare la pur giusta indignazione, specie quando riaffiorano con veemenza parole d'odio e intolleranza che ci riportano alle ore più buie della nostra storia. La lotta ai nuovi rigurgiti antisemiti deve essere una pratica quotidiana di civismo e democrazia, una battaglia senza quartiere contro ideologie esecrabili già condannate dalla Storia". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Facebook. "Non saranno questi gesti spregevoli, compiuti nell'anonimato e con modalità vili, a oscurare le nostre coscienze - aggiunge - Alle vittime di questi ignobili episodi ... agi

