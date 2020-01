Kobe Bryant, “stai volando troppo basso”: l’ultimo dialogo tra il pilota e la torre di controllo prima dello schianto (Di martedì 28 gennaio 2020) Pochi secondi in cui la comunicazione risulta fortemente disturbata. Poi la torre di controllo che avverte: “State volando a una quota troppo bassa”. Ancora qualche secondo, poi il contatto con l’elicottero su cui viaggia Kobe Bryant insieme alla figlia e altre sette persone viene perso. Sono gli ultimi istanti, col dialogo tra gli operatori dell’aviazione di Burbank e il pilota del Sikorsky S-76B, prima dello schianto avvenuto due giorni fa, poco dopo le 9.30, a Calabasas, Los Angeles. La leggenda della Nba era diretta al Camarillo Airport, vicino al suo centro sportivo, la Mamba Sports Academy. Audio LiveATC L'articolo Kobe Bryant, “stai volando troppo basso”: l’ultimo dialogo tra il pilota e la torre di controllo prima dello schianto proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

acmilan : In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragi… - brfootball : Cristiano Ronaldo and Lionel Messi pay tribute to Kobe Bryant - Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… -