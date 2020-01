Kobe Bryant, l’audio del pilota prima dello schianto dell’elicottero (Di martedì 28 gennaio 2020) Si continua a indagare per ricostruire la dinamica dell’incidente in cui hanno perso la vita Kobe Bryant e la figlia Gianna. Tra le ipotesi più accreditate ci sarebbe quella che indica come causa dello schianto il mal funzionamento del veicolo e quella che invece punta il dito contro cattive condizioni meteorologiche, che avrebbero abbassato notevolmente i livelli di visibilità. Gli inquirenti stanno analizzando tutte le informazioni che hanno a disposizione, tra cui anche l’ultimo audio del dialogo tra il pilota dell’elicottero di Kobe Bryant e la torre di controllo. L’audio del pilota di Kobe Bryant Nell’audio si sente il pilota dell’elicottero che trasportava Kobe e Gianna Bryant, insieme ad altre sei persone, mettersi in contatto con la torre di controllo di Burbank e, successivamente, con quella della California del Sud per accordarsi sulla rotta ... notizie

