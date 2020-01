Isola dei famosi 2020, Alessia Marcuzzi non condurrà? L’indiscrezione (Di martedì 28 gennaio 2020) L’Isola dei famosi dovrebbe prendere il via ad aprile 2020, dopo la fine del Grande Fratello Vip. Secondo indiscrezioni al timone del programma per la nuova edizione potrebbe non esserci più la conduttrice Alessia Marcuzzi, coinvolta in altri progetti. Alessia Marcuzzi: l’Isola dei famosi Secondo indiscrezioni Alessia Marcuzzi non condurrà più L’Isola dei famosi. Quali saranno i motivi? Secondo indiscrezioni potrebbe trattarsi delle sempre più numerose polemiche a suo carico – quelle su Riccardo Fogli e Fabrizio Corona, ma anche la gestione del canna-gate tra Eva Henger e Francesco Monte – secondo altre voci potrebbe invece essere che la conduttrice abbia solo accettato nuovi progetti lavorativi, lasciando perciò il timone del programma. Sempre secondo i rumors circolati sul web sembra che a prendere il posto della bionda conduttrice per questa nuova ... notizie

trash_italiano : Io però sto già pensando all'Isola dei Famosi con Ilary Blasi 'Mercedesz Henger sta affogando? Daje su, allora è s… - trash_italiano : NON VEDO L'ORA: Ilary Blasi sostituirà Alessia Marcuzzi nella conduzione dell'Isola dei Famosi? - trash_italiano : Isola dei Famosi 2020: Alessia Marcuzzi abbandona? -