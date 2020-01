Il Paradiso delle signore spoiler 30 gennaio: Lorena provoca Marcello (Di martedì 28 gennaio 2020) L’episodio del Paradiso delle signore di giovedì 30 gennaio sarà molto interessante dal punto di vista delle relazioni sentimentali. In tale giornata, infatti, vedremo che la nuova arrivata Lorena incomincerà a provocare Marcello, colpita dal suo forte fascino. In secondo luogo, poi, vedremo che anche tra Agnese e Armando incomincerà a crearsi una certa sintonia che potrebbe portarli verso un forte avvicinamento amoroso. Inoltre, al grande magazzino tutto sarà pronto per dare il via alle riprese del nuovo fotoromanzo. spoiler 30 gennaio: Lorena punta Marcello Grandi novità si stanno verificando all’interno dello shopping center. Vittorio ha deciso di accettare la proposta di Orlando, pertanto, il negozio sta per trasformarsi in un set cinematografico. Il volto femminile di punta sarà, ovviamente, la nuova arrivata Lorena, mentre come volto appartenente al grande magazzino ... kontrokultura

