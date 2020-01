GF Vip, Signorini a Wanda Nara: “Le corna prima o poi le magnamo tutti” (Di martedì 28 gennaio 2020) Ieri, lunedì 27 gennaio, si è tenuta come di consueto la puntata del “Grande Fratello Vip”. Nell’ultima mezz’ora di questa scoppiettante serata Alfonso Signorini ha lanciato uno scoop del tutto inaspettato: Elisa De Panicis e Maxi Lopez avrebbero avuto una tresca. In studio ovviamente era presente anche l’ex moglie del calciatore Wanda Nara, che non l’ha presa proprio benissimo. Vediamo insieme cosa è successo. Lo scoop a fine serata: Wanda Nara è presente Alla fine della puntata del GF Vip il direttore di “Chi” ha annunciato uno scoop alquanto bollente che ha fatto risvegliare Wanda Nara, ormai sempre presente in qualità di opinionista del reality. Ecco cosa avrebbe detto esattamente Signorini: “Ho uno scoop per questa notte caliente. Dovete sapere che i miei uccellini mi hanno riferito che la nostra Elisa De Panicis, che è una ... velvetgossip

Ladyroses_12 : @piafrancesca87 @Realamore1 Io ho capito che Signorini agevola i vip amici suoi, andando fuori le regole di un gioc… - BlitzQuotidiano : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini: “Wanda Nara è stata tradita con…” - annagrossi3 : RT @BALDINIPAOLA: @GiusCandela Non sta andando bene? Sta andando malissimo, un DISASTRO questo #GFVIP Signorini inadeguato, gli opinionist… -