Fiorentina, Badelj ai saluti: può tornare alla Lazio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Fiorentina potrebbe salutare Badelj dopo pochi mesi: sempre più vicino il ritorno alla Lazio a gennaio La Lazio potrebbe riabbracciare in anticipo Milan Badelj, interrompendo il prestito alla Fiorentina già durante il mercato di gennaio. Il motivo? La decisione di Beppe Iachini di escluderlo dal progetto tecnico. Come riportato da LaLaziosiamonoi.it, Simone Inzaghi sarebbe felice di accogliere nuovamente il centrocampista croato. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

