CorSport: dopo la prestazione contro la Juve sarà dura tenere Meret in disparte (Di martedì 28 gennaio 2020) E’ stata molto buona la partita di Alex Meret contro la Juve, scrive il Corriere dello Sport. Con solo un piccolo neo, quello del gol di Ronaldo, scaturito però più da un’incomprensione del portiere con Di Lorenzo. Per il resto, la prestazione del friulano è stata una delle migliori. “Calma e sangue freddo per l’intero incontro (e con la sua, eccellente l’interpretazione di tutto il pacchetto difensivo), pur sapendo di doversi confrontare con nomi tali da incutere soggezione”. Soprattutto, grande intesa con la difesa, guidata da Manolas. “Emblematico il gesto finale, con l’insuperabile Manolas (che sentiva molto il match) corso immediatamente ad abbracciare il giovane compagno, mentre i bianconeri uscivano a capo chino, a suggello d’una intesa risultata ben più solida di nomi, pronostici e presagi”. Gattuso ha parlato di Meret come di patrimonio della ... ilnapolista

