Barbara Alberti torna nella Casa del Grande Fratello Vip, ma esplode il sospetto (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Barbara Alberti -in nomination con Patrick Pugliese- è rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo essere stata costretta ad uscire per questioni di salute. La decisione della produzione ha compromesso il televoto, che la produzione ha deciso di sospendere. Ritenuta dai medici fuori pericolo, l’intellettuale ha raccontato ai suoi ritrovati coinquilini le sue sensazioni fuori dal reality. Ma dopo il suo ritorno in gioco parte del web si è scagliato contro l’intellettuale, accusandola di aver barato. Il racconto di Barbara Alberti Le condizioni della Alberti hanno preoccupato seriamente la produzione, dal momento che la concorrente ha lamentato momentanei perdite di memorie e costanti giramenti di testa. Dopo un ricovero in clinica e i dovuti accertamenti per la Alberti è stato scongiurato il sospetto di problematiche psicologiche. Così si è sentita pronta a rimettersi ... thesocialpost

trash_italiano : Barbara Alberti venerdì: “no voglio uscire basta” *Barbara Aberti esce per un malore* Barbara Alberti oggi: “mi m… - GrandeFratello : Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la Casa di #GFVIP per una indisposizione. Il televoto è stato quind… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -