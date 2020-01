Tracollo dei 5 Stelle in Emilia e in Calabria, l'Italia torna bipolare (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’Italia sembra tornare al bipolarismo. In Emilia e in Calabria il Tracollo 5 Stelle azzera il terzo polo e spiana la strada agli altri candidati. Le prime proiezioni sono infatti un colpo allo stomaco per i 5 Stelle, soprattutto se paragonate ai dati delle ultime elezioni europee e a quelle politiche del 2018.Nella “regione rossa” la sfida si è combattuta principalmente tra centro destra e centro sinistra, lasciando ben poco agli altri candidati.Il candidato 5s Simone Benini al momento ottiene un 5,2%, una riduzione notevole rispetto al 12,89% delle europee. Il dato è ancora più negativo se paragonato al 27,54% fatto registrare alle politiche del 2018.In Calabria il candidato 5Stelle Francesco Aiello al momento ottiene il 7,5 % dei consensi. Rispetto alle precedenti elezioni è evidente il passo indietro se paragonato al 26,69% ... huffingtonpost

