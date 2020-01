Tiziano Ferro, annuncio bomba: verranno a galla dei segreti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tiziano Ferro annuncia un nuovo avvincente progetto Tiziano Ferro sta passando un periodo sensazionale. Oltre ad essere felicemente sposato, il cantante di Latina ha importanti progetti, già lanciati o comunque in divenire. In primis il suo ultimo album, Accetto Miracoli, successo commerciale come gli è sostanzialmente sempre capitato nella sua pluridecennale carriera. Fra pochi giorni sarà poi ospite fisso del Festival di Sanremo 2020, programmato dal 4 all’8 febbraio. Su quale compito svolgerà effettivamente all’Ariston i fan accampano diverse teorie e presto sapranno la verità. Quale modo migliore di festeggiare i prossimi 40 anni? Fra poche settimane Tiziano Ferro varcherà la soglia degli ‘anta’, tempo di bilanci e nel suo caso il borsino non può che essere assolutamente positivo. Per l’occasione terrà dalla prossima estate un lungo tour negli stadi d’Italia e i biglietti vanno a ... kontrokultura

