Tempesta in Brasile: inondazioni e frane in Minas Gerais, 44 morti e 19 dispersi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Si è aggravato il bilancio della violenta Tempesta che ha colpito il Brasile giovedì scorso: le autorità locali hanno reso noto che in Minas Gerais inondazioni e frane hanno provocato 44 morti, 19 dispersi, 12 feriti e quasi 17mila sfollati. L’Istituto meteorologico nazionale ha confermato che si è registrato un record di precipitazioni: sono state le più intense dall’inizio delle misurazioni, iniziate 110 anni fa.L'articolo Tempesta in Brasile: inondazioni e frane in Minas Gerais, 44 morti e 19 dispersi Meteo Web. meteoweb.eu

