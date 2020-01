Taglio dei parlamentari: il referendum il prossimo 29 marzo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Arriva comunicazione ufficiale direttamente da Palazzo Chigi sulla data del referendum popolare sulla legge sul Taglio dei parlamentari. Taglio dei parlamentari: la data del referendum Il 23 gennaio scorso l’ok da parte della Corte di Cassazione che aveva ammesso la proposta di referendum sul Taglio dei parlamentari precedentemente presentata lo scorso 10 gennaio. Di oggi invece la decisione, dopo ore di consultazione, sulla data del referendum popolare. La notizia trapela direttamente dal sito del Governo italiano attraverso un comunicato stampa. Il comunicato da Palazzo Chigi “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha convenuto sulla data del 29 marzo 2020 per l’indizione – con decreto del Presidente della Repubblica – del referendum popolare previsto dall’articolo 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale recante: ‘Modifiche ... thesocialpost

