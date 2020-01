Taglio dei parlamentari, c'è la data del referendum. E Giuseppe Conte: "Non ho paura per il governo" (Di lunedì 27 gennaio 2020) È stata indicata la data per il referendum sul Taglio dei parlamentari. "Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte - si legge nella nota di Palazzo Chigi -, ha convenuto sulla data del 29 marzo 2020 per l'indizione – con decreto del Presidente della Repubblica – del refere liberoquotidiano

you_trend : ?? #BREAKING Il Governo indica la data del 29 marzo per il #referendum sul taglio dei parlamentari. Fonte: RaiNews - Agenzia_Ansa : #Referendum il governo indica la data del 29 marzo. Riguarderà la riforma costituzionale per il taglio dei parlame… - TgLa7 : Il #Consigliodeiministri ha deciso di indicare la data del 29 marzo per il #referendum sulla riforma costituzionale… -