Stasera in tv, I mercenari 3: trama, cast e curiosità (Di lunedì 27 gennaio 2020) Questa sera in tv andrà in onda I mercenari 3 su Italia 1. A seguire la trama, il cast e le anticipazioni di questo film d’azione. I mercenari 3 (The Expendables 3) è un film del 2014 diretto da Patrick Hughes, ed è il sequel dei film I mercenari e I mercenari 2. Il film … L'articolo Stasera in tv, I mercenari 3: trama, cast e curiosità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

zazoomnews : I Mercenari 3 film stasera in tv 27 gennaio: cast trama curiosità streaming - #Mercenari #stasera #gennaio: #trama… - zazoomnews : Stasera Tv 27 Gennaio Italia 1 I Mercenari 3 Trama e Trailer - #Stasera #Gennaio #Italia #Mercenari - FracapN : RT @ros9752: Avete insultato questo gruppo di ragazzi per mesi esaltando un pagliaccio signorile Gli ammutinati, gli indegni, i mercenari S… -