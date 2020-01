Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 27 gennaio 2020 (Di lunedì 27 gennaio 2020) La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 27 gennaio 2020. Cosa c’è Stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 27 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “La guerra è finita”: Davide cerca di capire se Mattia fa parte … L'articolo Stasera in TV Cosa c’è oggi, lunedì 27 gennaio 2020 NewNotizie.it. newnotizie

marattin : Sapete cosa mi preoccupa di più? Uno in privato mi ha detto “tanto stasera vince lo stesso la Lega!”. Il punto è ch… - Claudia66364808 : Ma di cosa parleranno stasera in puntata se non si è creata ancora nessuna dinamica? #GFVIP - R0GERSBARNES : stasera vado a vedere 1917 in originale l'unica cosa è che un po' speravo di andarci da sola con il mio ragazzo inv… -