Salvini non è imbattibile (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dalle elezioni regionali di ieri arriva una importante notizia: Salvini non è imbattibile.La vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna è chiaramente una sconfitta di Matteo Salvini, oltre che l’affermazione di un progetto di governo del territorio. So bene che la candidata presidente per il centro-destra era Lucia Borgonzoni, ma il vero contendente è stato il capo della Lega, che ha voluto sin dal primo momento rendere l’Emilia Romagna un test nazionale, offuscando la candidata e proponendo un referendum su se stesso.“Con me o contro di me” ha detto più volte in questi mesi di campagna elettorale, oppure “vinciamo in Emilia Romagna e cacciamo il governo”.Mi pare, quindi, che la risposta degli elettori sia stata chiara e netta, soprattutto se consideriamo che il voto per le elezioni regionali è tradizionalmente ... huffingtonpost

Rinaldi_euro : Gira in chat audio in cui un ristoratore declina la prenotazione al pranzo nel suo locale 2 ore prima l’arrivo Salv… - matteosalvinimi : Sardina democratica: “che venga un cancro a Salvini e a chi lo vota.” Alla faccia... A me non fa paura, fa solo p… - Mov5Stelle : Matteo Salvini diffonde menzogne e non ha mai lavorato. Quando era al governo con noi 8 leggi su 10 erano del MoV… -