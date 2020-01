Rissa a Uomini e Donne | I corteggiatori di Sara arrivano alle mani (Di lunedì 27 gennaio 2020) Rissa a Uomini e Donne nella puntata di oggi, i due corteggiatori principali di Sara Shaimi arrivano quasi alle mani, fermati solamente dal contesto e dalla stessa tronista. Sembrerebbe mancato veramente poco per scatenare nello studio un vero e proprio caos, ma per quale motivo? La puntata di oggi è stata ricca di colpi di … L'articolo Rissa a Uomini e Donne I corteggiatori di Sara arrivano alle mani proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

RobertoMorati1 : Rissa davanti a Macron tra agenti israeliani e francesi: 'Con me questo non lo fate' Il presidente transalpino in… - infoitcultura : Uomini e Donne, rissa negli studi: panico per Maria De Filippi - infoitcultura : Uomini e Donne, sfiorata una rissa nello studio. Ecco i dettagli -