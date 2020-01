Ricette rubate per farmaci dopanti: indagine partita da una farmacia di Limbiate (Di lunedì 27 gennaio 2020) E’ partita dalla denuncia di una farmacia di Limbiate l’indagine che ha scoperto il giro di Ricette rubate per l’ormone del body building. Tre persone sono state arrestate e sei denunciate sono residenti tra Bovisio Masciago, Limbiate e Varedo (clicca qui per il video). Per loro le accuse che si stanno profilando sono di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, falsificazione di Ricette mediche e ricettazione di specialità medicinali ad effetto anabolizzante. Tutto è partito da una farmacista di Limbiate che si è insospettita di una ricetta. su Il Notiziario. ilnotiziario

