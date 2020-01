Rakitic Juventus, arriva la nuova conferma: i dettagli sul colpo last minute (Di lunedì 27 gennaio 2020) Rakitic Juventus- Come anticipato nelle scorse ore, Fabio Paratici avrebbe ufficiosamente aperto all’imminente addio di Emre Can, il quale potrebbe sposare il progetto Borussia Dortmund per una cifra pari o superiore ai 30 milioni di euro. Una trattativa che potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime ore. Il centrocampista tedesco, dal canto suo, vorrebbe lasciare il club bianconero già in vista dell’attuale sessione di mercato invernale. Rakitic Juventus, rinforzo d’esperienza in chiave Champions League Nonostante le smentite e la frase a brucia pelo di Paratici: “Qualora Emre Can dovesse andare via non sarà sostituito”, la sensazione è che Rakitic rappresenti il giusto profilo tracciato da Sarri per completare la linea mediana bianconera. Leggi anche: Pagelle Napoli Juventus: si salva solo Ronaldo, tanti i flop! L’attuale centrocampista ... juvedipendenza

Juventus - Rakitic più soldi per Bernardeschi : la risposta dei bianconeri : Il Barcellona ha presentato un’offerta per strappare Bernardeschi alla Juventus : la risposta dei bianconeri Il Barcellona ha avanzato una prima offerta ufficiale per strappare Federico Bernardeschi alla Juventus , proponendo il cartellino di Ivan Rakitic più 10 milioni di euro. Come riportato da Sky Sport, netto il rifiuto della dirigenza bianconera, che ha chiesto almeno 20 milioni di euro per lasciare partite l’ex esterno della ...

Rakitic alla Juventus - il Barcellona può cederlo a gennaio : Ivan Rakitic potrebbe lasciare il Barcellona già nel mercato invernale e la Juventus sta valutando con attenzione la situazione del centrocampista croato. Sul tavolo del Barça ci sarebbe anche una proposta dei bianconeri, che avrebbe individuato nel classe 1988 il rinforzo di qualità per la mediana di Sarri. Non ci sono sviluppi in merito all'ipotesi di scambio con Bernardeschi.Continua a leggere

Calciomercato Juventus - Paratici : “Scambio Rakitic -Bernardeschi? Niente di vero” : A margine della sfida di Torino contro il Parma, il direttore sportivo bianconero ha smentito l'affare con il Barcellona: "Scambio Rakitic-Bernardeschi? Non c'è stato nessun interesse concreto né da parte nostra, né da parte loro. Con il club catalano stiamo parlando solo di due giovani molto promettenti".Continua a leggere

Juventus-Barcellona - scambio di mercato : Bernardeschi e Rakitic nella trattativa : Dalla Spagna arrivano le ultime notizie di calcio mercato sulle trattative della Juventus. Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic tornano al centro del clamoroso scambio tra i due club che già nell'estate scorsa furono vicini a chiudere l'operazione. Allora non andò a buon fine per la richiesta di un cospicuo conguaglio economico da parte dei catalani, oggi la pista è tornata caldissima.Continua a leggere

Juventus Barcellona - contatti per Bernardeschi e Rakitic : le ultime : Juventus e Barcellona hanno avviato i contatti per lo scambio tra Bernardeschi e Rakitic : le ultime notizie La Juventus non molla la presa su Ivan Rakitic . Il futuro del centrocampista croato è ancora incerto, ma potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, garantendo così un trasferimento durante la sessione invernale di calciomercato. Difficile, ma la Juventus ci prova. Come riportato da Sky Sport, il club bianconero avrebbe proposto uno scambio ...

Mercato Juventus - primo “ok” allo scambio Rakitic -Bernardeschi : i dettagli : Mercato Juventus – Dopo il tentativo di quest’estate, Juventus e Barcellona stanno di nuovo lavorando per rendere realtà lo scambio Rakitic–Bernardeschi, entrambi ai margini dei rispettivi progetti. L’ex Fiorentina fatica a trovare spazio da trequartista. Sarri lo ha provato da mezzala, ma il minutaggio si fa sempre più scarso. E l’interesse dei blaugrana non è una novità. Così come non è una novità la volontà del ...

Rakitic Juventus - conferme importanti : Paratici lo vuole a gennaio : Rakitic Juventus – Paratici continua a tenere d’occhio una pista importante per gennaio . Ivan Rakitic potrebbe essere il prossimo acquisto della Juventus . Il centrocampista del Barcellona, che ha giocato contro l’Inter in Champions League nel successo blaugrana contro i nerazzurri, nonostante un minutaggio discreto in questo ultimo periodo, continua ad essere lontano dalla Catalogna. I bianconeri sono da tempo sulle sue tracce e ...

Calciomercato Juventus - Rakitic verso Torino? Dalla Spagna escludono una sua partenza : In barba a quanto scriveva ieri Calciomercato .com (‘ Rakitic insiste: vuole la Juve. Paratici rallenta, ma ha un piano’), Rakitic non parrebbe intenzionato a muoversi da Barcellona. Su Calciomercato .com ieri in serata si poteva leggere: “All’orizzonte, neanche troppo lontano, c’è Rakitic , che insiste: vuole i bianconeri, accetterebbe con entusiasmo una proposta dei campioni d’Italia”. Il quotidiano ...

Rakitic Juventus - colpo di gennaio : ecco perchè i bianconeri hanno scelto il croato! : Rakitic Juventus - Continua a tener banco il capitolo calciomercato in casa bianconera. Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni trapelate dalla Spagna, la Juventus sarebbe pronta ad affondar il colpo per assicurarsi Rakitic già da gennaio . Un affare che potrebbe decollare sulla base di 35-40 milioni di euro, ma Paratici potrebbe spingere per un prestito con diritto di riscatto. Rakitic , dal canto suo, sarebbe pronto a dire sì ...

Calciomercato Juventus - rivoluzione in arrivo - Sarri preme per avere subito Rakitic e Emerson Palmieri : La Juventus dopo la battuta d’arresto con la Lazio punta a rinnovare la sua rosa già da gennaio. Saranno molte le partenze già al mercato di riparazione di gennaio ma anche ci saranno molti arrivi. La Juve, sul fronte arrivi, punta tutto su Rakitic il giocatore croato in forza al Barcellona che è ai margini della prima squadra. Il Barcellona sarebbe disposto a cederlo e alla Juventus . Dopo l’infortunio di Kedira, serve un ...

Mercato Juventus - Rakitic a gennaio? Paratici esce allo scoperto : Mercato Juventus – Paratici esce allo scoperto . Il dirigente bianconero dopo diverse voci che davano per fatto un grande colpo a centrocampo, stoppa tutto e conferma che la Juventus non sta trattando il calciatore in questione. Nonostante le voci provenienti dalla Spagna, il futuro di Ivan Rakitic non sarà alla Juventus . A chiudere le porte al centrocampista del Barcellona è Fabio Paratici , intervistato da ‘ESPN’. Mercato ...

Calciomercato Juventus - Paratici allo scoperto su Rakitic - de Ligt e Cristiano Ronaldo : “Abbiamo una grande squadra e in questo momento non stiamo cercando rinforzi. Rakitic è un buon giocatore ma non ci interessa, siamo forti in ogni ruolo”. Sono le dichiarazioni di Fabio Paratici , CFO della Juventus , che parla del club bianconero e delle voci su un possibile interesse per il calciatore del Barcellona. Ai microfoni di ESPN dopo la gara con l’Atletico Madrid, il dirigente bianconero ha parlato positivamente di ...

Juventus - Paratici chiude le porte a Rakitic : “grande giocatore - ma in questo momento non ci interessa” : Il dirigente bianconero ha commentato le voci di un possibile inserimento della Juve per Rakitic , smentendole categoricamente La Juventus non è sulle tracce di Ivan Rakitic , nonostante il centrocampista croato sia ormai fuori dal progetto tecnico del Barcellona. A rivelarlo è Fabio Paratici , interrogato ai microfoni di ESPN: “abbiamo una grande squadra e non cerchiamo rinforzi in questo momento , siamo messi bene in tutti i ruoli. ...

Mercato Juventus - no a Rakitic : il colpo di gennaio arriverà dalla Serie A! : Mercato Juventus - Primato in classifica e qualificazione agli ottavi di Champions League ottenuta con due turni d’anticipo, ma non c’è pace per la Juventus , la quale proverà a lavorare attentamente sul fronte Mercato di gennaio per perfezionare una rosa con ancora qualche punto interrogativo. Resta vivo l’affare Rakitic con il Barcellona, ma Paratici starebbe valutando il da farsi spingendo leggermente il piede sul freno. Il ...

Mercato Juventus - non solo Rakitic : pazza idea a gennaio. 3 addii certi! : Mercato Juventus- Tutto pronto per la prossima sessione di Mercato invernale con la Juventus chiamata a recitare una parte da protagonista, sia in chiave acquisti, sia in chiave cessioni. Paratici proverà a mettere a segno un nuovo colpo a centrocampo, in vista della seconda parte di stagione che si annuncia tortuosa e complicata. Prende corpo l’idea Rakitic, anche se tutto dipenderà dalla potenziale apertura del diretto interessato e ...

