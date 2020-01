Perché in Emilia il muro non è crollato

Perché l’Emilia Romagna è comunque cambiata : i dati provincia per provincia : La spallata non c’è stata, ma l’impressione è che comunque in Emilia Romagna qualcosa sia cambiato ormai definitivamente. Perché, se a una prima impressione la vittoria di Bonaccini sembrerebbe netta e senza ombre, analizzando meglio i dati si scopre una Regione ben più variegata da come viene spesso pensata e descritta dai media. Certo il vantaggio del Governatore è solido e la diga del Centrosinistra ha retto all’urto ...

Perché Salvini ha perso in Emilia Romagna? Gli elettori M5S hanno votato per il Pd e Bonaccini : Dopo le Europee gran parte degli elettori del Movimento ha scelto il voto anti Salvini, virando su Bonaccini. E il profilo del governatore dem ha attirato anche i voti di sinistra

Perché Salvini ha perso in Emilia Romagna? «Gli elettori M5S hanno votato per il Pd e Bonaccini» : Dopo le Europee gran parte degli elettori del Movimento ha scelto il voto anti Salvini, virando su Bonaccini. E il profilo del governatore dem ha attirato anche i voti di sinistra

Emilia Romagna - il paradosso : Perché la sparizione del M5s mette a rischio il governo di Giuseppe Conte : La spallata al governo, che doveva arrivare dall'Emilia Romagna, non è riuscita: la roccaforte rossa resta tale, Stefano Bonaccini vince su Lucia Borgonzoni. Il piano di Matteo Salvini, per ora, si ferma. Niente crisi. O forse no. Già, perché in questa tornata elettorale c'è un altro fattore di cui

Emilia Romagna - l'affluenza alle 19 sfiora il 60% : gli analisti - Perché il dato può favorire la Borgonzoni : Il giorno del voto in Emilia Romagna e Calabria, urne aperte dalle 7 alle 23 per scegliere il nuovo presidente. Nel dettaglio, sono chiamati alle urne 3.515.000 elettori Emiliano-romagnoli e 1.959.050 calabresi. E l'affluenza, anche alle 19, si conferma altissima: un botto clamoroso. In Emilia Romag

Sondaggista Vassallo sulle elezioni in Emilia : "Non c'è più quella subcultura rossa" - Perché Salvini vincerà : "Stasera la sinistra rischia davvero parecchio", parola di Aldo Cazzullo. I suoi voti sono infatti crollati: nel 2005 Vasco Errani ne aveva più di un milione e mezzo; nel 2010 scese sotto un milione e 200 mila; ora negli ultimi sondaggi Stefano Bonaccini insegue. Una dura sfida, quella del Pd, sopra

Emilia-Romagna - il sindaco ferrarese ai pm : “Pressioni da Bonaccini Perché la mia vice è in lista per Borgonzoni”. Lui : “Gettano fango” : L’ultimo caso sollevato dalla Lega nella campagna elettorale contro Stefano Bonaccini riguarda il paese di Jolanda di Savoia, comune di 3mila abitanti guidato da una lista civica con a capo il sindaco Paolo Pezzolato. È lui ad aver firmato un esposto consegnato alla procura di Bologna. in cui fa riferimento a una telefonata (che sarebbe stata registrata, ma non è stata diffusa) in cui il presidente dell’Emilia Romagna avrebbe fatto ...

Paolo Becchi - retroscena Di Maio : "Perché ha mollato prima dell'Emilia. L'ultima ignobile impresa di Grillo" : "E se la mossa delle dimissioni di Luigi Di Maio fosse non solo per mettere le mani avanti prima del disastro delle elezioni?". Paolo Becchi lancia un "avviso al Capitano" Matteo Salvini dopo il terremoto nel Movimento 5 Stelle, con l'addio dell'ormai ex capo politico grillino. Le dimissioni sotto e

Di Maio si dimette - Grillo : «Perché lascia ora?». L'incognita Emilia : Grillo gli aveva chiesto di aspettare. Meglio: «Di non dimettersi ora», racconta chi è vicino a Di Maio. Invece l'ormai ex capo politico ha deciso di sfilarsi proprio a quattro...

Di Maio si dimette - Grillo : «Perché lascia ora?». L'incognita Emilia : Grillo gli aveva chiesto di aspettare. Meglio: «Di non dimettersi ora», racconta chi è vicino a Di Maio. Invece l'ormai ex capo politico ha deciso di sfilarsi proprio a quattro...

Perché mercati e investitori non hanno paura delle elezioni in Emilia Romagna e Calabria : Gli occhi dei mercati sono puntati sulle elezioni in Emilia, ma lo scenario ritenuto più probable è che il Governo regga. Ecco Perché

Elezioni Emilia Romagna - Chiara e Giulia raccontano : “Coperte di sputi e spinte Perché siamo del PD” : Chiara Pederzini e Giulia Mancuso, due ragazze di 21 e 22 anni tesserate con i Giovani Democratici, stamattina stavano facendo campagna elettorale per Stefano Bonaccini quando sono state aggredite da un uomo di 70, 75 anni. Chiara, in particolare, è stata coperta di insulti, sputi e infine spinta con violenza fuori dall'androne di un palazzo. Nella colluttazione la sua gamba è rimasta incastrata nella porta e ha dovuto recarsi al pronto ...

Alessandra Ghisleri sul voto in Emilia Romagna : "Perché gli elettori decideranno su questo governo" : Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, sottolinea come questa settimana "gli elettori siano chiamati a decidere se vogliono mantenere un governo o vogliono cambiare". Matteo Salvini, spiega la direttrice di Euromedia Research, "utilizza la sua arma per avere un conse

Emilia-Romagna - il sindaco denuncia : "Tagliati fondi e risorse Perché la vice sta con Lucia Borgonzoni" : Ti candidi con Lucia Borgonzoni? E noi ti tagliamo i viveri. Sembra questo il ragionamento che prende piede in Emilia-Romagna a ridosso delle Regionali per il centrosinistra più difficili di sempre. Qui il vicesindaco di Jolanda di Savoia, Elisa Trombin, si è candidata a sostegno della leghista Borg