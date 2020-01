Pensavano fosse otite invece Benedetta a due anni ha un tumore: “Aiutatemi a starle vicino” (Di lunedì 27 gennaio 2020) La storia di Pasquale e di sua figlia Benedetta, che a due anni ha un astrocitoma pilocitico, un cancro del sistema nervoso centrale a crescita lenta ma già molto vasto quando è stato scoperto. Dopo aver mostrato febbre e malessere, i medici avevano detto alla famiglia che si trattava di un semplice virus o di una otite: "Ci siamo rivolti a GoFundMe per poter avere un aiuto economico. Ho pensato anche di cedere la mia attività". fanpage

