Netflix, tutte le novità in arrivo a febbraio (Di lunedì 27 gennaio 2020) È ricco, il febbraio di Netflix. Oltre all’arrivo della prima ondata di film dello Studio Ghibli, la piattaforma di streaming propone parecchie novità e grandi ritorni. Partiamo dalle serie più attese: Better Call Saul, Altered Carbon e Narcos: Messico, insieme alle produzioni inedite Locke & Key e I Am Not Okay With This. Dal mondo, poi, sono in arrivo il primo titolo originale africano Queen Sono, Followers dal Giappone, Spectros dal Brasile e Puerta 7 dall’Argentina. Tra i film: Horse Girl con Allison Brie e Il suo ultimo desiderio con Anne Hathaway. The Pharmacist – miniserie, dal 5 febbraio https://www.youtube.com/watch?v=aiHZ wU4ktQ Questa è la storia vera di un farmacista di una piccola città americana che, dopo la tragica morte del figlio, decide di attivarsi in prima persona per arginare la diffusione di oppiacei fra i giovani della zona, prima ancora che alla fine degli ... wired

Dopo il musical - arriva La Tata su Netflix : tutte le stagioni disponibili da febbraio? : La notizia non è ancora s Tata confermata, ma secondo indiscrezioni, ben presto troveremo tutte le stagioni de La Tata su Netflix . A sganciare la bomba, il settimanale iO Donna – di proprietà del Corriere della Sera - che avrebbe riportato sui social la news sul ritorno della mitica Francesca. La piattaforma video tuttavia non ha ancora ufficializzato né smentito la cosa, perciò non resta che attendere per saperne di più. Intanto, se volete ...

Serie tv - Netflix : Tutte le novità di Gennaio 2020 : Serie tv, Netflix : A breve la terza stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina, in uscita il 24 Gennaio . Vediamo Tutte le prossime novità . di Federica Migliaccio – Tra le Serie tv più attese c’è, sicuramente, la terza stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina, in uscita il 24 Gennaio , annunciata da un trailer che vede la protagonista, Sabrina, interpretata da Kiernan Shipka, dare ai propri fan il “benvenuto” negli inferi. ...

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3 | tutte le novità della serie Netflix : La serie Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3 tra qualche mese sarà finalmente disponibile su Netflix , precisamente dal 5 aprile 2020. Nonostante manchi relativamente poco al ritorno della Spellman, ecco le uniche novità emerse finora. Tra le diverse produzioni Netflix , come nel caso di The Witcher, Le Terrificanti Avventure di Sabrina è una delle serie […] L'articolo Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3 | tutte le novità della serie ...

Cast e personaggi di You 2 - dal 26 dicembre su Netflix : tutte le new entry della seconda stagione : Dal 26 dicembre debutta su Netflix You 2, seconda stagione del thriller sentimentale che ha debuttato sulla piattaforma esattamente un anno fa, dopo che la società ne ha acquistato i diritti da Lifetime. La nuova stagione è l'adattamento del secondo libro della serie You di Caroline Kepnes, dal titolo Hidden Bodies, e vede nuovamente in azione lo stalker e serial killer Joe Goldberg, apparentemente innocuo libraio newyorchese ma in realtà ...

Netflix - tutte le novità in arrivo a gennaio : Anno nuovo, serie nuove. Ma anche tanti ritorni importanti nel gennaio di Netflix . Nel primo mese dell’anno, infatti, faranno il loro debutto titoli inediti e avvincenti come Messiah, Dracula e, soprattutto, l’attesa produzione italiana Luna nera. Non mancheranno sequel di successo (Sex Education, Le terrificanti avventure di Sabrina e Titans), ed epiloghi attesi (Grace and Frankie, Chiamatemi Anna e il successo animato BoJack Horseman). Tante ...

Golden Globes 2020 : tutte le candidature delle serie tv. Netflix a tutto campo : Netflix fa storia ai Golden Globe portando a casa una nomination per la categoria ‘Miglior film’ per ben quattro sue produzioni, The Irishman diretto da Martin Scorsese, Marriage Story (Storia di un matrimonio) di Noah Baumbach, I due papi di Fernando Meirelles e Dolemite Is My Name di Craig Brewer’. Il 77 ° Golden Globe Awards onorerà il meglio del cinema e della televisione americana del 2019, come stabilito dalla Hollywood ...

Netflix - tutte le novità in arrivo a dicembre : In vista delle feste di Natale il menu di serie, film e speciali proposto da Netflix a dicembre è decisamente molto ricco. Ovviamente ci sono molti titoli a tema festivo, come Natale con uno Sconosciuto, Tre giorni di Natale e Un principe per Natale: Royal Baby. Ma il mese riserva parecchie novità anche in fatto di stand-up comedy, con gli speciali di Tiffany Haddish, Michelle Wolf, Jack Whitehall e The Degenerates. Tra le proposte più attese: ...

«Storia di un matrimonio» - il film su Netflix. L'uscita in streaming e tutte le news : Storia di un matrimonio, dice la versione italiana che, per una volta, è la traduzione corretta del titolo originale, Marriage Story. Eppure, a discapito di quanto sembra indicare il titolo, l'ultimo film di Noah Baumbach racconta il matrimonio tra i due protagonisti Scarlett Johansson e Adam Driver a ritroso, poiché a conti fatti, la storia è quella del loro divorzio. La narrazione comincia in medias res, quando i due ...

scriptdream : @whentdwm Anche secondo me non dovrebbe succedere in ogni caso (sarà perché boh, io peso tutte le parole che dico),… - JadeCznnie : @subangchah Si come vedi anch’io sono cresciuta male però non me ne pento, purtroppo su Netflix c’è solo la prima e… - JadeCznnie : @subangchah Oddio ti amooooo anch’io sto guardando South Park ?????? mi ricordavo della sua esistenza quand’ero piccol… -