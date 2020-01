"Neg..., tro...", insulti razzisti a proprietaria di un bar (Di lunedì 27 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio insulti sessisti e svastica sul pavimento. Nella notte effettuato un raid in un bar del Bresciano gestito da una 36enne di origini marocchine Vetrate rotte, tende distrutte e porte divelte. E, come se non bastasse, sul pavimento una scritta inequivocabilmente razzista: "Negra tro**", con tanto di svastica e croce celtica ad accompagnare. Succede nel Bresciano, per l'esattezza, nel bar "Casablanca" di Via Garibaldi 54 di Rezzato, lungo la statale che attraversa l'interland del capoluogo lombardo. Così la proprietaria del locale, Mahida, una 36enne di origini marocchine ma nata e cresciuta in Italia, è stata vittima di un raid sessista e xenofobo a dir poco rabbrividente. Stando a quanto si apprende, la donna è stata svegliata nel cuore della notte di lunedì 28 gennaio da una telefonata in cui veniva informata dell'accaduto. Sospettando che si trattasse di ... ilgiornale

Neg tro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Neg tro