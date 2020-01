L’abbattimento del volo Ukraine 752 svela la lotta di potere tra Pasdaran e Rouhani (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nella vicenda dell’abbattimento del volo Ukraine International Airlines 752 esistono ancora molti punti oscuri che la – tardiva – ammissione di responsabilità da parte delle autorità iraniane non ha fugato, anzi, ha solo contribuito a dipingere un quadro di instabilità interna e lotte di potere in seno alle massime cariche della Repubblica Islamica che non ha precedenti. Su InsideOver ci siamo già occupati, in un’analisi del disastro aereo che mette in dubbio alcuni dettagli fondamentali della versione ufficiale, della possibilità che all’interno della teocrazia sia in atto un riassetto degli equilibri di potere con al centro il confronto, anche duro, tra le Irgc, i Guardiani della Rivoluzione Islamica anche conosciuti come Pasdaran, e la presidenza Rouhani. La ricostruzione degli eventi di quei convulsi giorni, in cui verità si alternavano a menzogne, ... it.insideover

