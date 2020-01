La rapina al supermercato di Marsala (Di lunedì 27 gennaio 2020) Brutta avventura venerdì sera a Marsala, nel territorio di Trapani, per l’impiegato di un supermercato. In prossimità dell’orario di chiusura, un rapinatore con il volto travisato da passamontagna e, armato di coltello, ha fatto ingresso dentro l’attività commerciale per portare via l’incasso della giornata. Il delinquente ha puntato l’arma alla gola del cassiere e, strattonandolo da una parte all’altra è riuscito a portare via la somma di 2500 euro. Una volta lanciato l’allarme ai carabinieri della locale compagnia, grazie al racconto della vittima e alle immagini acquisite, i militari sono riusciti ad individuare il malvivente. Si tratta di Mario Ferrera, 33 anni marsalese. Il delinquente è stato arrestato Sofia Dinolfo  ilgiornale

BeliceIt : Rapina in un supermercato, l’autore arrestato dai Carabinieri - NuovoSud : Rapina un supermercato a Marsala: lo vanno ad arrestare a casa - TrapaniOGGI : Marsala. Rapina un supermercato e scappa, arrestato dai carabinieri [VIDEO] -