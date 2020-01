Giornata della memoria: ora per le destre il musulmano è più nemico dell’ebreo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dalla Lega a Orban, passando per Alternative fur Deutschland: se c'è una cosa che accomuna le destre radicale è il loro essere dichiaratamente filo-israeliane. Una posizione figlia dell’alleanza tra Donald Trump e Bibi Netanyahu. Ma anche della necessità di additare il musulmano come capro espiatorio di tutti i mali dell’Occidente. Esattamente come accadde con gli ebrei un secolo fa. fanpage

