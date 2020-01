Fratoianni: “Salvini non è imbattibile, l’affluenza è la vera vittoria” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Fratoianni commenta il voto regionale: “Il primo dato da non sottovalutare: Salvini non è imbattibile e non lo era di certo in Emilia. In Calabria, però, assistiamo ad una sconfitta netta. In Emilia il risveglio dell’elettorato che non andava più a votare” “Salvini non è imbattibile, analizzando il voto … L'articolo Fratoianni: “Salvini non è imbattibile, l’affluenza è la vera vittoria” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

