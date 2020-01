Francesco Monte posa con Jennifer Lopez: grandissima soddisfazione e felicità sui social (Di lunedì 27 gennaio 2020) E’ davvero un periodo d’oro per Francesco Monte, chi semina raccoglie i frutti e a quanto pare l’ex tronista di Uomini e Donne ha seminato benissimo! Sapete che da tempo Francesco Monte fa il modello internazionale, non è questa una novità. La notizia bella, di cui parla anche Francesco, è che nell’ultima campagna pubblicitaria per Guess, è testimonial al fianco di Jennifer Lopez. Una grandissima soddisfazione per Francesco Monte. Il 2019 per lui si era chiuso alla grande con la partecipazione a Tale e quale show e il 2020 era iniziato più che bene anche grazie all’amore al fianco della sua fidanzata. Insomma un periodo davvero ricco di soddisfazioni. E Francesco Monte non può che esserne felice, non a caso condivide con tutte le persone che lo seguono la grande felicità per quello che sta succedendo nella sua vita. LA soddisfazione DI Francesco ... ultimenotizieflash

