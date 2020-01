“Era Uno di Noi”, Reggio Emilia Promette di Dedicare una Piazza a Kobe Bryant (Di lunedì 27 gennaio 2020) Reggio Emilia renderà omaggio a Kobe Bryant dedicandogli una Piazza del paese. La stella NBA, morto in un incidente aereo con la figlia di 13 anni ed altre persone a bordo, ha scioccato tutto il mondo, lasciando un senso di vuoto in tutti coloro che ne hanno seguito le gesta. L’annuncio è stato dato proprio dal sindaco Luca Vecchi con un comunicato su facebook: “Era uno di noi: qui, e nei campetti della città, improvvisava sfide con atleti più grandi di lui, con i compagni di scuola. Reggio era entrata per sempre in lui“ Questo il post completo: “Reggio Emilia intitolerà a Kobe Bryant la nuova piazzetta che si affaccia su via Guasco. Kobe era uno di noi: qui, e nei campetti della città, improvvisava delle sfide con atleti più grandi di lui, con i compagni di scuola. Mentre il papà spopolava in prima squadra Kobe è cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro ... youreduaction

