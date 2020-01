C’era una volta… l’isola Ferdinandea! [GALLERY] (Di lunedì 27 gennaio 2020) “L’eruzione del 1831 che portò alla nascita dell’isola Ferdinandea, nel Canale di Sicilia, tra Sciacca e Pantelleria, fu preceduta da un’intensa attività sismica che produsse danni sulla costa siciliana e da un importante ribollire delle acque notato dai pescatori locali. A metà del mese di luglio la nuova isola emerse dal mare, generata da un’ eruzione cosiddetta surtseyana, un tipo di eruzione sottomarina che avviene in prossimità di fondali poco profondi e caratterizzata da elevata esplosività a causa dell’interazione tra magma e acqua (figura 1). Iniziò così una controversia di sovranità tra i governi francese, inglese e il Regno delle due Sicilie, allora retto da Ferdinando II di Borbone. Alla nuova isola vennero attribuiti diversi nomi: Julia dai francesi, Graham dagli inglesi e Ferdinandea dal capitano borbonico Giovanni Corrao. Alla fine dell’eruzione, che durò ... meteoweb.eu

chetempochefa : 'Quando sono scesa dal treno c'era una folla enorme. Senza nessun merito ero stata risparmiata, l'ho capito nei gio… - OfficialASRoma : Oggi Papa Francesco, in occasione della prima Domenica della Parola di Dio, ha regalato una copia della Bibbia in e… - alex_orlowski : In Emilia Romagna vi ha salvato l’antifascismo e tutte le persone di buonsenso che si sono alleate per darvi una ma… -