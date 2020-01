Zingaretti: “Nessuno sogni crisi di governo per due regioni” (Di domenica 26 gennaio 2020) “Nessuno deve sognarsi una crisi di governo per due regioni” sono state le parole del segretario del Pd Nicola Zingaretti. In un’intervista rilasciata dal Tg di La7, ha poi aggiunto che “il governo vive sulla capacità di fare le cose” e che “i risultati si vedono”. Zingaretti su regionali Calabria: “combattere l’odio che diffonde Salvini” Chiudendo la campagna per le elezioni regionali in Calabria, il segretario dem si è appellato “a tutti gli uomini e le donne che magari sostengono altri partiti, alle forze moderate: non c’è dubbio che oggi se noi vogliamo evitare invasione della Calabria della peggiore destra c’è una sola possibilità: votare Pippo Callipo”. Ha poi aggiunto: “Ma come potete stare in silenzio e accordarvi all’ordine del leader più estremista di destra del dopoguerra in questo nostro Paese? Salvini è il miglior politico italiano a raccontare le paure degli italiani ma è ... notizie

