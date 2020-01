Voto, vittoria netta di Bonaccini in Emilia Romagna "I cittadini non hanno gradito chi suona ai campanelli" (Di domenica 26 gennaio 2020) netta vittoria di Stefano Bonaccini e del Centrosinistra in Emilia Romagna. Sconfitto Matteo Salvini che era convinto della vittoria e che ha trascorso le ultime settimane nella Regione (ancora) rossa con una campagna elettorale martellante Segui su affaritaliani.it affaritaliani

