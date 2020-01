Si aggiorna ancora Google Fotocamera: le novità della versione 7.3 (Di domenica 26 gennaio 2020) Non sono pochi quelli ad apprezzare Google Fotocamera, il software di gestione della Fotocamera pensato da Big G. Forse vi sarà sfuggito che l'app è stata di recente aggiornata alla versione 7.3, con tante funzionalità già pronte all'uso ed alcune che saranno attivate quanto prima. Non aspettatevi chissà quali stravolgimenti, anche se c'è da dire che qualcuna delle piccole modifiche introdotte potrebbe risultare davvero molto utili. Partiamo col dire che, grazie al nuovo aggiornamento, Google Fotocamera in versione 7.3 introduce una visualizzazione inedita del menu a tendina, cui potrete accedere effettuando uno swipe dall'alto verso il basso. Al primo posto troverete l'opzione per impostare il flash, ed aggiunta (prima non c'era) la funzione DND, che congelerà le notifiche nel corso di una videoregistrazione. Ci sono poi delle stringhe di codice nel nuovo upgrade che suggeriscono ... optimaitalia

