Reunion Ricchi e Poveri, Sanremo 2020: “È stato un lungo viaggio” (Di domenica 26 gennaio 2020) Marina Occhiena, Reunion con i Ricchi e Poveri a Sanremo! Parlano loro: “Siamo tornati insieme” E’ la notizia del giorno: Marina Occhiena torna con i Ricchi e Poveri! La Reunion con Angela Brambati, Franco Gatti e Angelo Sotgiu avverrà, com’è noto da ore, sul palco del Teatro Ariston, con Amadeus, al Festival di Sanremo 2020. E come scopriamo dal Corriere, dopo le dichiarazioni del direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, che ha definito l’evento “un colpaccio”, a parlare sono stati anche gli stessi Ricchi e Poveri che, tramite una nota, hanno affermato: Siamo tornati tutti e quattro insieme per poter onorare al meglio il grande affetto che il pubblico ci ha sempre dimostrato. Ricchi e Poveri, Reunion al Festival di Sanremo 2020: “È come tornare da un lungo viaggio” Sempre nella nota in questione, i Ricchi ... lanostratv

