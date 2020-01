Reunion dei Ricchi e Poveri sul palco di Sanremo 2020 (Di domenica 26 gennaio 2020) Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu, i membri della storica band dei Ricchi e Poveri, solcheranno il palco del Festival di Sanremo 2020. La loro esibizione giunge anche al 50° anniversario del loro brano “La prima cosa bella”. La Reunion a Sanremo 2020 Amadeus ha commentato entusiasta l’occasione: “La Reunion dei Ricchi e Poveriè un vero evento nella storia della musica italiana e nella storia di Sanremo. Sono felicissimo di poterli avere tutti e quattro sul palco. È un colpaccio per questo 70° festival, per questo Sanremo”. Ha poi continuato: “Faccio i complimenti al manager Danilo Mancuso per aver realizzato questa Reunion e lo ringrazio per averceli portati a Sanremo. E posso anche annunciare, d’accordo con il sindaco di Sanremo, che i Ricchi e Poveri riceveranno il Premio Città di Sanremo”. Gli stessi Ricchi e Poveri hanno comunicato il loro ... notizie

