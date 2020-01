Reggina-Bari: probabili formazioni, quote e pronostico (Di domenica 26 gennaio 2020) Reggina-Bari: probabili formazioni, quote e pronostico Domenica 26 Gennaio, nel primo pomeriggio alle ore 15.00, va in scena il match Reggina-Bari, valido per la 23esima giornata di campionato della Serie C. Si tratta di un autentico scontro al vertice: al momento i padroni di casa si trovano al primo posto in classifica con 52 punti, mentre gli ospiti sono secondi con 46 punti all’attivo. Si tratta di una sfida storica disputatasi in lungo e in largo dalla Serie D alla A. Ecco alcune curiosità e statistiche: – in Serie D le squadre si sono affrontate una volta nella stagione 53/54, vedendo trionfare il Bari.– in Serie C il Bari è imbattuto al Granillo.– in Serie B le due formazioni si sono sfidate dodici volte, con sette vittorie per gli amaranto, cinque pareggi e mai una vittoria per i pugliesi. – in Serie A i due incontri risalgono agli anni 2000 ... termometropolitico

