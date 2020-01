Omicidio a Miano, continua la ricerca dei killer: trovate altre armi (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – continuano le ricerche da parte dei carabinieri per catturare i killer di Stefano Bocchetti. Controlli e perquisizioni, con il supporto del nucleo dei carabinieri cinofili, hanno portato a risultati importanti. Sono state trovate e sequestrate altre armi. In verità, come riportato da Il Mattino, il comandante provinciale dell’Arma, generale Giuseppe La Gala, ha in mente un piano dettagliato per contrastare la criminalità: in questi giorni sono stati effettuati oltre 500 controlli alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e decine sono state le perquisizioni in molti quartieri perquisizioni in molti altri quartieri, Poggioreale, Bagnoli e alla Sanità. sole 48 ore sono state sottoposte a controlli 186 persone, ben 75 delle quali con precedenti di polizia. Cinque le persone denunciate e una arrestata. Nel rione Traiano ... anteprima24

InterNapoli : Omicidio Bocchetti, indagini sugli affari dei nuovi ras di '#Miano di sotto' #OmicidioBocchetti su… -