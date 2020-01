New Mutants, Maisie Williams: "Pensavo che i fan non mi volessero" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Maisie Williams su New Mutants: 'Pensavo che i fan non mi volessero', rivela la giovane attrice di Game of Thrones parlando del nuovo film Marvel Fox in uscita ad aprile. New Mutants arriverà finalmente al cinema ad aprile, ma ci fu un tempo in cui Maisie Williams non era sicura che i fan l'avrebbero accettata come interprete di Wolfsbane nel film targato Marvel e 20th Century Fox. "Il mio casting per il ruolo venne diffuso online fin dai primi giorni, prima ancora che fosse stato stabilito con certezza. Fox non mi aveva ancora confermato, eravamo ancora agli inizi delle trattative" ha raccontato l'attrice riguardo al suo coinvolgimento nella pellicola dedicata ai giovani mutanti, come segnala anche Comicbook "Mi sono presa una pausa nell'estate del 2016, e non sono andata sul ... movieplayer

