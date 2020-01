Napoli, Gattuso: "Ora pedaliamo, abbiamo già fatto abbastanza danni" (Di lunedì 27 gennaio 2020) L'allenatore della squadra partenopea commenta il successo contro la Juventus: "I ragazzi hanno lavorato bene in questi giorni". foxsports

SquawkaNews : Napoli 2-1 Juventus FT: ?? Zielinski ?? Insigne ?? Ronaldo Gennaro Gattuso gets one over the former Napoli boss M… - Gazzetta_it : #NapoliJuve La Juve si spegne a Napoli, colpo di #Zielinski e #Insigne - sscnapoli : ?? #Gattuso “Dobbiamo recuperare energie e pensare 24 ore su 24 al Napoli” ?? #NapoliJuve 2-1 ?? #ForzaNapoliSempre -