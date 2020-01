Morte Kobe Bryant: si è schiantato con l’elicottero mentre stavano andando con la figlia Gianna Maria ad allenarsi [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’elicottero precipitato nella contea di Los Angeles con a bordo Kobe Bryant e la figlia Gianna Maria stava dirigendosi alla Mamba Academy, l’accademia di basket fondata dal campione, per una mattinata di allenamenti. Lo riportano alcuni media locali. Il soprannome di Bryant era ‘Black Mamba’. L’ex stella della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California. Secondo le prime informazioni a bordo dell’elicottero viaggiavano almeno altre tre persone; i servizi di soccorso sono intervenuti immediatamente senza però trovare sopravvissuti. Il 41enne Bryant era considerato uno dei più grandi giocatori della Nba di tutti i tempi; nei suoi vent’anni di carriera con i Los Angeles Lakers è stato votato per 18 volte nell’All Star team, vincendo cinque campionati. Per due volte è stato miglior giocatore delle finali e nel ... meteoweb.eu

