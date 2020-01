Matteo Salvini commenta gli exit poll e le proiezioni in Emilia-Romagna (Di lunedì 27 gennaio 2020) Matteo Salvini si presenta davanti alle telecamere a Bologna dal quartier generale di Lucia Borgonzoni per commentare gli exit poll: “Grazie a chi è andato al seggio in Calabria e in Emilia-Romagna. Chi oggi ha partecipato si è fatto carico di un pezzetto di futuro del nostro paese e a loro va il mio grande ringraziamento”, comincia. “Mi prendo un pezzettino di merito: aver coinvolto tante persone”. Matteo Salvini commenta gli exit poll e le proiezioni in Emilia-Romagna Poi mette le mani avanti: “Veniamo dopo a commentare i dati veri perché di solito i politici non commentano exit poll e proiezioni”. Salvini esulta per la vittoria in Calabria: “Felicissimo di essere stato 3-4-5 volte in Calabria, ci tornerò”. Arriva infine all’Emilia-Romagna, dove la sua candidata non è in testa dopo le proiezioni: “Avere una partita aperta per ... nextquotidiano

