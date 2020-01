Lucas Peracchi: chi è, altezza, tronista, Mercedesz Henger, moglie (Di domenica 26 gennaio 2020) Lucas Peracchi è un modello, personal trainer, insegnante di fitness e personaggio televisivo, nato a Castell'Arquato, paese in provincia di Piacenza, il 1° giugno 1986.Lucas Peracchi ha raggiunto la popolarità televisiva grazie alla sua partecipazione, come tronista, a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. La sua esperienza sul trono più famoso della tv non ebbe un lieto fine poichè la redazione del programma scoprì un accordo, tra il tronista e la corteggiatrice Giulia Carnevali, concordato al fine di allungare il più possibile la loro partecipazione al programma. Lucas Peracchi abbandonò il programma dopo essersi scusato pubblicamente in studio.Lucas Peracchi: chi è, altezza, tronista, Mercedesz Henger, moglie 26 gennaio 2020 08:37. blogo

