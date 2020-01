LIVE Trieste-Olimpia Milano 6-12, Serie A basket in DIRETTA: ottimo inizio ospite (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-12 Altri due per Scola col fallo! Grande uso del piede perno dell’argentino. 6-10 Mitchell replica servito da Hickman. 4-10 Tarczewski di disfa di Peric sotto canestro e schiaccia a due mani. 4-8 Si riscatta dall’errore in lunetta l’argentino, infilando la tripla del +4. 4-5 1/2 in lunetta per Scola. 4-4 Risponde Rodriguez aggirando Washington e segnando in sottomano rovesciato. 4-2 Peric cattura il proprio errore a rimbalzo e girandosi sul perno segna appoggiandosi al vetro. 2-2 Micov pescato col taglio da Cinciarini ne appoggia due facili. 2-0 Subito a segno l’ex Hickman in penetrazione. SI PARTE! 17:29 I QUINTETTI TITOLARI: Trieste: Hickman-Jones-Washington-Peric-Mitchell; Milano: Rodriguez-Cinciarini-Micov-Scola-Tarczewski. 17:25 Presentazione delle due formazioni in corso, pochi minuti all’inizio della ... oasport

