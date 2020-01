LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: si comincia Alex Vinatzer e Razzoli si giocano il podio! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.30 inizierà la seconda manche dello Slalom di Kitzbuehel. LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE DELLO Slalom DI KIZTBUEHEL VIDEO LA PRIMA INCREDIBILE MANCHE DI BRAATHEN VIDEO MARTA BASSINO SECONDA NEL SUPERG DI BANSKO 12.10: Appuntamento alle 13.30 per la seconda manche con tante emozioni in vista. A più tardi 12.08: Questa la classifica finale della prima manche dello Slalom maschile di Kitzbuehel: 1 BRAATHEN Lucas NOR 50.49 2 YULE Daniel SUI 50.82 +0.33 3 MATT Michael AUT 50.91 +0.42 4 SCHWARZ Marco AUT 51.09 +0.60 5 PINTURAULT Alexis FRA 51.11 +0.62 6 Vinatzer Alex ITA 51.15 +0.66 7 TREMMEL Anton GER 51.17 +0.68 8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 51.24 +0.75 9 NOEL Clement FRA 51.27 +0.78 10 NEF Tanguy SUI 51.29 +0.80 11 Razzoli Giuliano ITA 51.30 +0.81 12.05: Si qualifica per un soffio l’azzurro ... oasport

