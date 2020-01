Live – Non è la D’Urso lancia lo scoop: ci sarebbe stato qualcosa tra Rita Rusic e Andrea Denver (Di lunedì 27 gennaio 2020) Serata scoppiettante per Barbara D’Urso e i suoi ospiti di Live – Non è la D’Urso, soprattutto per quanto riguarda i concorrenti del Grande Fratello VIP! Dopo l’esclusiva intervista a Luigi Mario Favoloso e la macchina della verità a Vittorio Cecchi Gori, ex di Rita Rusic, Barbara ha continuato a parlare dell’attrice di origini croate, lanciando un possibile scoop che la vedrebbe protagonista insieme ad un altro chiacchieratissimo gieffino. Secondo il contenuto della “busta choc gold”, infatti, Rita Rusic e Andrea Denver, che attualmente si trovano all’interno della casa del Grande Fratello VIP, si conoscerebbero molto bene. Ricorderete tutti il loro incontro in casa durante la prima puntata del reality show: i due si sono presentati come se fosse la prima volta che si vedevano, scambiando anche due parole sul fatto che entrambi ... trendit

welikeduel : ciao Ettore, non eri solo il papà di Diego per noi. Sei stato un pezzo importante di Gazebo e di Propaganda Live. Ci mancherai ?? - matteosalvinimi : Dalla Calabria all’Emilia-Romagna, non ci fermiamo Amici! Guardate che meraviglia stasera a Fidenza, Parma!… - matteosalvinimi : #Salvini Live: Bonaccini del PD è nervoso come pochi. Ora minaccia i sindaci, ne ha chiamato uno perché la sua vice… -