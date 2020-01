Il discorso afono di Jole Santelli e il coup de théâtre di Berlusconi (Di lunedì 27 gennaio 2020) La vittoria di Jole Santelli è quasi certa e le celebrazioni non sono state mono-tono. Da una parte la futura presidente della Regione Calabria completamente senza voce; dall’altra il messaggio mandato in diretta – dal comitato elettorale del Centrodestra – di un Silvio Berlusconi entusiasta per il risultato del Centrodestra e, in particolare, di Forza Italia. In poche parole, l’ex Cavaliere ci tiene a sottolineare come il suo partito sia la forza trainante della coalizione al Sud. LEGGI ANCHE > Regionali in Calabria, Jole Santelli supera il 50% Sembrava essere una scena decisa a tavolino, seguendo un copione già scritto. E forse lo era, scaramanzia a parte, dato che i sondaggi della vigilia mostravano la sicura vittoria del Centrodestra in Calabria. A sorpresa, ma neanche tanto, visti i dati delle prime due proiezioni, Jole Santelli ha voluto ringraziare ... giornalettismo

discorso afono Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : discorso afono