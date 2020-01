Firenze: fratelli arrestati per evasione. Sorpresi in auto mentre erano ai domiciliari (Di domenica 26 gennaio 2020) Dagli accertamenti è emerso che i due, fratelli marocchini di 23 e 26 anni, risultavano sottoposti agli arresti domiciliari, per fatti differenti. Sono stati dichiarati pertanto in stato di arresto per il reato di evasione e saranno giudicati con rito direttissimo nella mattinata di domani, lunedì 27 gennaio firenzepost

