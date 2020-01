Emilia-Romagna, exit poll: Bonaccini in vantaggio su Borgonzoni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Premessa metodologica: si tratta di exit poll e, in quanto tali, potrebbero essere smentiti. Tuttavia, le prime rilevazioni statistiche registrate subito dopo l’uscita dei seggi emettono un verdetto particolare. I secondi exit poll Emilia-Romagna fotografano la sfida tra Lucia Borgonzoni (cdx), Stefano Bonaccini (cdx), Stefano Benini (M5S), Marta Collot (Potere al Popolo), Domenico Battaglia (Vaccini), Stefano Lugli (L’altra Emilia-Romagna), Laura Bergamini (Rifondazione Comunista) danno in vantaggio Stefano Bonaccini con una forchetta compresa tra il 48-52%, mentre Lucia Borgonzoni è data tra una forchetta compresa tra 43-47%. Nel primo exit poll, le due forchette erano ancora sovrapponibili: 47-51% per Bonaccini, 44-48% per Borgonzoni. LEGGI ANCHE > Regionali in Emilia-Romagna: alle 19, affluenza al 58,8% Ecco tutti i candidati exit poll Emilia-Romagna, tutti i ... giornalettismo

